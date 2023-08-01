2024選戰再度高喊「決戰中台灣」，藍白綠總統選戰台中掌旗大將人選備受矚目，繼民進黨賴清德中市競總主委決定為立法院副院長蔡其昌，國民黨台中市黨部主委顏文正今晚透露，侯友宜中市競總主委將由台中市長盧秀燕擔任；民眾黨台中市黨部主委江和樹則表示，目前規劃由中市黨部轉為競辦，但主委人選尚未確定。

民進黨總統參選人賴清德台中市競選總部籌備會昨晚開會決定組織成員，主任委員為蔡其昌、中區總督導為總統府秘書長林佳龍、決策委員會召集人為蘇嘉全、副召集人利錦祥、競總總幹事分別為立委何欣純及張廖萬堅、執行總幹事為市黨部主委李天生、總協調為黨團總召何文海。

國民黨總統參選人侯友宜的中市競總主委也出爐了，顏文正透露，規劃由盧秀燕擔任，並獲盧本人同意，相關競選幹部則由盧決定。

江和樹表示，民眾黨柯文哲的台中市競選辦公室初步規畫由地方黨部轉任，但競辦主委人選目前尚未確定。