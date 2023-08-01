京東港股1日股價收跌1％至158.2港幣，近一個月累計上漲14.39％。截至台北時間1日晚間7時34分，京東美股盤前下跌2.08％，報40.45美元。

澎湃新聞報導，永輝成立於2001年，總部位於福建省福州市，2010年在上交所上市。根據「2022年中國超市連鎖百強榜單」顯示，永輝銷售額為979億元屈居亞軍（僅次於沃爾瑪），門市數量達1,045家。

大陸自媒體雪豹財經社報導，京東近期和永輝接洽收購事宜，京東傾向於全資收購，且表現較為強勢，目的是得到永輝的實際控制權。知情人士透露，京東要想把永輝逾1,000家實體門市及生鮮供應鏈，完整地融入京東體系中，就只有全資收購才能做到。但是永輝創辦人兼董事長張軒松更傾向於接受京東的純財務投資，不想把自己20多年的心血完全交給他人。

報導指出，京東收購永輝的消息並非空穴來風。2015年，京東曾宣布以46億元價格收購永輝10％股份，希望透過聯合採購加強雙方在供應鏈管理、O2O等領域的合作。永輝2023年第一季財報顯示，京東系公司持股13.38％，超過張軒松（持股8.72％）和張軒寧（持股8.2％），成為永輝第二大股東。

收購永輝可能是京東深入布局實體零售的一環。6月市場傳出，京東將成立創新零售部，整合七鮮、拼拼等業務成為獨立業務，藉此深入零售實體業務布局。

針對洽談收購永輝的傳聞，京東回應，目前沒有此意向。