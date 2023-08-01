立法院副院長蔡其昌1日前往清水眷村園區會勘，他說，清水眷村園區推動超過20年，他在中央一定會盡全力爭取預算，盼市政府盡快提出園區發展策略及相關計畫。（立法院副院長蔡其昌團隊提供／潘虹恩台中傳真）

台中市清水眷村園區自2017年第1期修復工程完工開放，吸引遊客前往，不過周圍仍有大範圍眷村官舍尚未修復、建物破舊。立法院副院長蔡其昌1日前往會勘，爭取2億1093萬元啟動第2期修復工程，期盼串連診療所區及第一期範圍形成完整空間，以利活化及眷村文化推廣。

蔡其昌1日與台中市議員楊典忠、王立任、中社里長鄭繼光及相關單位前往現場會勘。蔡其昌說，清水眷村文化園區的計畫已推動超過20年，他從35歲擔任立委即開始爭取至今，整體修復再利用的速度緩慢，縱然爭取到第1期修復完成，空間使用率仍相當低，此次爭取第2期計畫經費到位，明年還會有清水眷村文化園區第3期的計畫，都會全力支持。

蔡其昌表示，他在中央一定會盡全力爭取預算，盼市政府盡快提出園區發展策略及相關計畫。屏東的勝利星村修復後已成為知名景點，「屏東能做到、台中一定也能夠做到」，期盼中市府投入更多資源，讓海線地區眷村文化得以保存，成為重要的文化觀光景點同時也帶動地方發展。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，清水眷村文化園區是自2012年即核定為全國13處眷村文化保存計畫之一， 後續文化部就開始編列相關計畫的經費補助。二期計畫總經費約2億1093萬元，文化部核定補助1億546萬元，期盼工程早日完成、為眷村文化保存再利用增加新亮點。

鄭繼光表示，感謝副院長協助爭取經費，希望未來修復工程完成後，空間能夠釋出給眷村子弟及在地協會來使用，辦理眷村相關歷史文物的常設展覽，藉此推廣更多眷村文化。