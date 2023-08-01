全國農會為紀念農業部成立，特別訂購2萬瓶馬祖陳高紀念酒。（張永成提供／李柏澔台北傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

農委會今日揭牌正式升格農業部，各單位政要、農漁畜業者代表、青農代表等均出席慶祝，但全國農會本次未派代表出席，也未送花籃，遭疑因與農委會長期交惡所致。全國農會總幹事張永成說，為紀念農業部成立，早訂購2萬瓶馬祖陳高紀念酒展現更大的誠意，而自己沒參加的原因是「沒收到農業部的邀請函」。

今日農業部揭牌儀式各界均受邀出席，除了副總統賴清德、行政院長陳建仁外，蔡政府歷任行政院長、立法委員，以及農委會前主委陳保基、彭作奎、陳志清、林聰賢等均共同出席。

許多地方農會與縣市首長因未能派代表出席，桃園市長張善政、雲林縣長張麗善等以送花籃表達最高的致意，但全國農會本次未有代表出席，遭疑是因全國農會長期與農委會不對盤，加上本屆北農董理事改選大變天，讓雙方關係急轉直下，導致連花籃都沒送。

「這些猜測實在沒必要」，全國農會總幹事張永成透露，這次農業部的邀請函只發給特定人士，農業部的說法是「現場座位不足」只能邀請部分的人，全國農會理事長有收到邀請函，但因另有行程所以無法前去，像自己就沒有收到邀請函。

張永成說，送花籃是很形式的東西，這麼多人都有送花籃，農業部應該不會在意一個全國農會有沒有送，而全國農會為了這次農業部的成立，特別從馬祖酒廠下了2萬瓶馬祖陳高紀念酒的訂單，預計9月交貨，全國農會為此籌備許久，這比曇花一現的花籃更有誠意，相信大家都看得出來。

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