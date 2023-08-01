氣象局誤植海上陸上颱風警報，緊急刪除重發，但遭網友截圖備份。(圖／PTT)

氣象局1日晚間8點半發布中颱卡努的海上颱風警報，但疑似誤植變成「海上、陸上」颱風警報，一時讓人錯亂，隨後氣象局也緊急刪文重發警報。就有網友指出，19年前曾有颱風第一報就是海陸警齊發，喚起大家回憶。

氣象局晚間8點半召開記者會，發布卡努颱風海上颱風警報，也是該颱第一報，未料上面卻寫著「海上陸上颱風警報」，儘管很快就刪除，但早已被眼尖網友截圖備份，笑稱「第一報就海陸警，氣象局已經等不及發布陸警了嗎XD」、「第一報就是海陸警齊發是不是歷史首次」、「氣象局是時空旅人嗎」、「這樣可以放颱風假了吧」。

氣象局緊急更正警報單。(圖／氣象局)

但有資深天氣迷表示，歷史上還真的出現過首報即是海陸警齊發的颱風。2004年9月11日，一個熱帶性低氣壓在高雄西南方形成，隨即穿過南部地區，在台東出海，增強為輕度颱風「海馬」，氣象局也立即發布海上陸上颱風警報，成為歷史上首個第一報即是海陸警的颱風。

海馬颱風之後沿著東部近海一路北上，接著轉向西北，13日登陸大陸浙江省溫州市，14日消散。海馬颱風為台灣帶來強降雨，造成「九一一水災」，4死2傷，以及多地淹水災情。