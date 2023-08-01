彰化縣議長謝典林7月30日深夜宣布退出國民黨，黨主席朱立倫也坦承有2、3位黨籍議長對選舉有不同意見。台北市議員游淑慧透露，黨中央對於退黨的議長有反制手段，今年12月就能提議長罷免案、改選出國民黨籍的議長，沒成功至少要展現出黨紀給黨員看。她也說，若朱主席沒有處理，而其他人看到退黨也無事發生，就會跟著有樣學樣，屆時就會有骨牌效應發生。

立委參選人、台北市議員游淑慧今在政論節目《新聞大白話》表示，黨內有在觀察1、2位議長，其中就有屏東縣議長周典論；而國民黨對於退黨的議長也有反制手段，只是看黨中央要不要做，「1年後就可以罷免」，今年12月25日之後議員自己就能提出議長罷免案，謝典林退黨後就不是國民黨籍議長，而國民黨在彰化縣議會還有25席黨籍縣議員的席次優勢，能夠提議長罷免案、改選出一個國民黨籍的議長。最後有沒有勝選是一回事，但重點是要展現出黨的力量，其他黨員才會知道黨紀還是有作用。

對於主持人懷疑地方議員不一定會按照黨中央命令行事，游淑慧也苦笑說，黨籍議員總不能要黨的提名，要做甚麼事情的時候，又以自己的地方派系為主，把國民黨當做「借牌」；游指出，這是朱主席要去處理的問題，都沒有處理的情況下，就會有人跟著有樣學樣，反正退黨了也沒事，這才是真的會發生骨牌效應的時候。