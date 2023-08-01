「能源聖杯」常溫超導體又傳新進展，南韓研究團隊7月27日於預印本平台arXiv上刊載兩篇相關論文，宣稱成功合成出室溫、常壓下運作的超導體，是以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，為臨界溫度大於等於400K（127攝氏度）的室溫常壓超導體。

美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）也在美國時間31日同樣於arXiv上發表論文，稱在美國能源部的超級電腦進行模擬計算下，認為LK-99結構理論上確實存在超導性，再次引爆市場熱議。

由於超導體零電阻、無摩擦特性，若該研究經驗證屬實，傳輸電力將可達成能量零耗損，「散熱」需求恐走入歷史，對電力傳輸、磁懸浮技術、醫療設備及科學儀器、高性能電腦等影響均非同小可，業界高度關注，美國超導公司1日盤前一度飆漲逾1倍、最高突破25元，創2021年3月中旬來新高，自7月27日至31日期間飆漲34.22％。

而該利多也燒進台股，由於LK-99為銅摻雜的鉛磷灰石，銅、鉛概念股1日領先發動攻勢，國內最大鉛合金提煉製造商泰銘、銅片大廠第一銅及絞銅線廠商太空梭直衝漲停，金益鼎也大漲3.89％，華榮、大山、華新則上漲1％～4％。

不過，法人認為，長久來全球一直有各大研究團隊聲稱製作出室溫常壓超導體，甚至先前南韓更曾有過數據造假的不良紀錄，導致科學界對本次LK-99抱持觀望態度，且就算該研究經過證實，距離進入商用階段勢必也還需要不少時間，但仍抵擋不住投資界領先開搶機會財。

群益投顧董事長蔡明彥指出，有鑑於人工智慧（AI）族群多頭火種暫時熄滅，部分資金可能轉進低檔股進行拉抬，而儘管LK-99真實性仍待驗證，然近期國際銅價確實也有想像空間，銅概念股除有LK-99題材催化外，還有近期大陸拉房市救經濟、電動車帶動用銅需求增長、美元走貶有利原物料價格走勢「三大利多」，短線補漲可期。