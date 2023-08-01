Miusa（中）日前拍攝新歌MV，打造新造型。（容易文創提供）

Miusa將推出個人第二張專輯《Sweet Box》，1日率先推出新歌〈Bon Bon〉，邀來韓流A級製作班底，打造超殺舞曲，更請到導演殷振豪執導、奧運奪牌選手文姿云出演，與Miusa有精采的武打對手戲。

Miusa近半年都飛長沙參加芒果TV《青年π計畫》選秀，過關斬將，三個月內超過七場主題表演，名列前茅、贏得佳績。〈Bon Bon〉給予了新世代面對不公的另一種解讀，在隨波逐流的時代，唯一不缺的就是逆來順受，這首歌也帶給 Miusa 許多啟發，她說：「面對現實世界或許會害怕那些不公平的對待，但我們可以更勇敢對抗傷害你的人，證明自己是真的擁有被愛的資格。」

新歌MV還邀請奧運空手道女神文姿云出演，，兩人一場大決鬥的場面，這場戲也讓導演殷振豪相當滿意、稱讚不已，「Miusa沒有武打底子，但對戲時她的氣場卻能與文姿云抗衡，讓人印象深刻」，對於一邊要牢記武打動作和走位，還要一邊詮釋兇狠的表情，Miusa為求精準苦練數十遍，一度因為出手的微小誤差讓Miusa小指被道具打傷，瞬間痛到站不起來，幸好沒有大礙。

Miusa也説：「每個動作走位都要很連貫，差一點點就差很多，整個拍攝過程都要全神貫注，所以真的一直到MV拍完隔天，我才發現我全身上下都是瘀青。」