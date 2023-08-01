韋禮安近來替喜劇電影《我的麻吉4個鬼》打造主題曲〈一直都在〉。這次他再度與〈如果可以〉的作曲搭檔JerryC合作，並由億萬票房電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙填詞，共同創作出電影主題曲〈一直都在〉。

韋禮安成為《我的麻吉4個鬼》電影製片公司和導演謝沛如邀請演唱主題曲的第一人選，他開心表示：「非常榮幸戲劇、電影想到我，歡迎大家多多邀約。也非常期待讓大家聽到〈一直都在〉。」

林孝謙還打趣說：「以前我可以一直喊NG叫他重來，這次則是他可以請我修正，讓歌詞與曲更加配搭，很有趣，很感謝這部講緣分的電影串起我們的緣分。」韋禮安則表示：「知道導演之前就有寫歌詞，覺得他在情感的細膩度掌握得很好，〈一直都在〉這首歌非常適合他來寫，因為他的文字不只能夠傳達出電影角色中的情感，也可能讓聽者產生很大的共鳴。」

韋禮安今年海內外工作邀約不斷，將在11月舉辦2場小巨蛋演唱會，票房一開賣隨即秒殺，形象好的他這兩年更成為各廠商眼中的最佳代言人，在最近的一周內，相繼宣布代言耳機、手錶和酒類等3項全新代言，目前手握6個不同品項代言，氣勢相當旺。

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