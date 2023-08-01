新北市林口區新北市林口區湖子17號之8今（1）日晚間19時32分許發生大火，警消獲報陸續派出71車212人前往搶救，現場為「網家速配林口運務所」PChome倉庫及一家汽車材料倉庫，現場二間全面燃燒面積約1860坪，同仁正在全力救援，暫無人員受困，目前搶救中，起火原因還待警消後續調查。

警消表示，19時32分接獲報案，新北市林口區湖子路17號之8倉庫火警，現場為「網家速配林口運務所」PChome倉庫970坪，隔壁一家汽車材料行倉庫占地900坪，還有一家木材行燒到一點點，消防局先派出43車74人前往搶救，後續加派人力前往共派出71車212人，火勢於20時31分控制，暫無人員傷亡，現場燒毀二間倉庫初估約1860坪，起火原因待查。損失部分要還等業者清查。

PChome表示，新北市林口區湖子路17-8號這個起火的地點是速配承租的小型外倉，工作人員皆下班。室內面積約1000坪，主要以衛生紙為主。詳細損失需等火警控制後才能統計，消費者訂單不受影響。