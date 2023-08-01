野村控股旗下加密幣投資部門Laser Digital已獲得杜拜虛擬資產監管局發出批准其在當地從事加密幣資產買賣、管理和投資服務等營運執照，為最新一家金融機構切入加密幣產業。Laser將在幾個月內成立其交易與資產管理業務。