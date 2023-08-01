野村旗下加密幣投資部門 獲杜拜營運執照 22:032023/08/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 野村控股旗下加密幣投資部門Laser Digital已獲得杜拜虛擬資產監管局發出批准其在當地從事加密幣資產買賣、管理和投資服務等營運執照，為最新一家金融機構切入加密幣產業。Laser將在幾個月內成立其交易與資產管理業務。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度官員收賄被逮 在警面前吞下紙鈔意圖毀證 斗南農會攜手台灣優米 外銷中東杜拜首發啟航 台積電「AI終極贏家」 日系外資法說會前調高目標價 #加密幣 #部門 #杜拜 #執照 #野村 也許您會感興趣 推薦閱讀 數位部研擬公部門改發「三碼」簡訊 以利民眾辨別詐騙 21:412023/07/06 政治 打破賈伯斯慣例 蘋果Vision Pro推動組織改造 11:412023/07/17 財經 攻破美國政府多部門電郵系統 大陸駭客獲取敏感訊息 10:422023/07/13 兩岸 紐時整合「運動員」網站 運動部門走入歷史 08:562023/07/11 國際 陸外交部指政府部門遭海量網路攻擊 大多來源自美國 17:282023/07/14 兩岸 《國際產業》賓士上調全年獲利目標 全憑「這個部門」在拉抬 13:382023/07/27 財經 阿聯酋A380下月回歸 抽獎送杜拜雙人機票 16:462023/07/26 生活 ChatGPT通過中國醫師執照考試 台灣醫師探索AI醫療應用 13:042023/07/31 兩岸 大陸多部門密集發聲 透露下半年四大政策風向 09:542023/07/07 兩岸 OpenAI創辦人推加密幣計畫 23:462023/07/24 財經 鳳梨友愛女遭虐死逆轉！保母盼恢復執照 社會局這樣說 14:372023/07/26 社會 公私部門廉能合作 行政執行署邀不動產估價業者座談 20:292023/07/11 社會 陸傳將鬆綁一線城市購房限貸 地產股大漲 17:032023/07/20 財經 《國際產業》重塑雙方聯盟 傳日產投資雷諾EV部門 13:282023/07/14 財經 苗縣府徵83名公部門暑期工讀生 月薪2萬6400元 15:412023/07/10 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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