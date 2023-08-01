桃園市政府水務局召開卡努颱風防汛整備會議。 （水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園已預佈移動式抽水機共8處，人員已待命配合通知進駐。 （水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

杜蘇芮颱風剛走，今年第6號颱風「卡努」又來，今晚20時30分已發布海上颱風警報。因應颱風帶來外圍環流，可能造成積淹風險，桃園市政府水務局，除了召開卡努颱風防汛整備會議，副市長王明鉅也特別到水情中心視察，指示同仁要密切掌握情資，加強警戒。 明上午10點起可向公所或里長登記領取沙包。

水務局長劉振宇表示，日前龍潭區午後強降雨3小時即達172mm，相關局處及公所已特別注意雨情監控，卡努颱風的影響同樣不可輕忽，目前全桃園已預佈移動式抽水機共8處，人員已待命配合通知進駐，包含龜山區公滯1、4、文明路、中壢區崁頂路、吉林路、八德區茄苳路、平鎮區三興路及楊梅區梅獅路。後續會視雨勢針對45處水閘門進行防汛啟閉。

水務局也要求轄管在建工程、施工工地、出流管制開工案件進行防颱整備作業及回傳確認，並完成防汛搶險機具的整備、預佈，加強河道、排水系統、下水道等排水系統清疏作業。相關防汛訊息也都公布水務局官網及水meet桃臉書。

杜蘇芮颱風過後，尚未領取砂包民眾，於明（8／2）日上午10時起，可向里長洽詢或向各公所登記領取砂包，市府一體，共同防範颱風影響，也歡迎民眾利用手機及平板電腦下載「水情看桃園」APP，方便接收水情警報及相關氣象資訊功能。