德國7月失業率 意外下降至5.6％ 22:212023/08/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國聯邦勞工局1日公布7月失業率，從6月5.7％下降至5.6％，低於市場預估的5.7％。失業人數減少4,000人至260.4萬人，市場預估增加2萬人。儘管德國經濟環境艱難，像企業對勞動力需求仍然受限制，但整體就業市場仍具有彈性。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旅遊業回升 有助西班牙Q2失業率降至11.6％ 陸國家統計局：1-6月份全國規模以上工業企業 利潤下降16.8％ 以色列強推司改 美國表遺憾、德國高度關切 #失業率 #德國 #德國聯邦 #勞工局 #失業人數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》德國經濟續疲 7月企業信心再度滑落 17:292023/07/25 財經 提升企業人力資源 明昌國際打造數位生產模式 15:212023/07/28 生活 山西礦企瞞報40起事故及43礦工死亡 16公職人員被查 11:062023/07/31 兩岸 陸6月工業利潤降幅收窄 製造業帶動改善作用較強 12:272023/07/27 兩岸 諾和諾德減肥藥Wegovy 7月底德國上市 00:112023/07/31 財經 看好比亞迪成為汽車之王 德媒：德國汽車跌落全球霸主地位 11:192023/07/26 兩岸 《國際產業》賓士：2025年起將讓中國成為下個EV銷售中心 11:382023/07/24 財經 《國際政治》一腳踹開德國 韓大啖澳軍火生意 14:592023/07/27 財經 新北就業博覽提供2400職缺 首設「疫後缺工就業服務專區」 11:572023/07/25 生活 《國際產業》德國200億歐元銀彈強化半導體 台積電磨刀霍霍 15:382023/07/25 財經 德國力拚半導體產業 將砸近7000億元投資 18:332023/07/25 國際 13國「護身軍刀」演習規模空前！退將：2大國首度參與 00:012023/07/26 政治 慎防俄羅斯蠢動 立陶宛撥出創紀錄軍費訂購德國坦克 19:462023/07/26 軍事 德國補貼台積電 格芯抨擊恐扭曲市場競爭 23:232023/07/25 財經 德在台協會：台積電可能幾週內決定在德勒斯登設廠 10:032023/07/26 科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。