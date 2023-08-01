德國聯邦勞工局1日公布7月失業率，從6月5.7％下降至5.6％，低於市場預估的5.7％。失業人數減少4,000人至260.4萬人，市場預估增加2萬人。儘管德國經濟環境艱難，像企業對勞動力需求仍然受限制，但整體就業市場仍具有彈性。