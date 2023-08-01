BMW調高財測 但警告供應鏈和通膨仍是挑戰 22:382023/08/01 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國豪華車商BMW在1日把今年汽車部門息稅前利潤率，從原先預測8％到10％區間，調高至9％到10.5％區間，看好出貨量穩定成長，優於原先預期的小幅成長。但其警告下半年供應鏈問題和通膨仍構成挑戰。其3日將公布上一季財報。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國挑戰升高 英國防副大臣訪印太強化防衛連結 農業部揭牌 賴清德帶來蔡總統3句話︰永遠做農漁民靠山 澳洲央行利率按兵不動 連2個月維持不變 #BMW #德國 #通膨 #挑戰 #車商 也許您會感興趣 推薦閱讀 爆發式增長 寧德時代營收比肩韓3大動力電池業者總和 22:142023/07/31 兩岸 女星挑戰後空翻疑遭教練「扯褲襲胸」險走光 畫面流出惹議 21:542023/08/01 娛樂 法部長赴陸推介「競爭優勢」 《經濟學人》：法國經濟被低估了嗎？ 11:442023/07/31 兩岸 長榮航華航旺季大搶客 消費電子弱爆傷到這家貨運 19:402023/07/30 財經 U12世界盃》5局13比2「扣倒」德國 中華隊笑納3連勝 20:432023/07/31 體育 《國際經濟》歐元區7月通膨再降溫 ECB有望緩升息 17:392023/07/31 財經 温昇豪赴馬來西亞打片 變身遊客首次挑戰嗑「蛇皮果」 14:472023/07/30 娛樂 他直擊「BMW-9999」本尊是TOYOTA 網見車款驚：沒比寶馬便宜 15:422023/08/01 生活 台中大坑1號體訓場強勢回歸 11關卡等你挑戰 07:562023/08/01 生活 便當店雞排薄到透光 她拿尺一量傻眼！店家回應了 14:182023/07/30 生活 Q1出口107萬輛 中國今年可望超越日本成第一大汽車出口國 12:082023/07/31 兩岸 《半導體》環球晶整合光儲 宜蘭系統預計Q3上線併網 16:192023/08/01 財經 成都世大運》男子桌球團體賽擊敗德國 闖進金牌戰 22:432023/07/31 體育 諾和諾德減肥藥Wegovy 7月底德國上市 00:112023/07/31 財經 《國際經濟》歐元區7月製造業PMI跌到42.7 疫情爆發來最差 17:292023/08/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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