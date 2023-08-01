德國豪華車商BMW在1日把今年汽車部門息稅前利潤率，從原先預測8％到10％區間，調高至9％到10.5％區間，看好出貨量穩定成長，優於原先預期的小幅成長。但其警告下半年供應鏈問題和通膨仍構成挑戰。其3日將公布上一季財報。