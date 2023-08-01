小A辣是知名的跨性別網紅，今年1月跟交往5年男友阿富分手，之後把重心擺在個人生活，近來她為了讓鼻子更加挺拔而進廠維修，並分享剛手術完的狀態，除了臉部腫到不行，鼻子還得塞棉條，不過看到動刀成果，感到非常滿意，直呼：「走在路上或夜店變得很亮眼！」

小A辣日前透露看了泰國人妖秀，驚覺是在場鼻子最扁的，因此決定動手術「跟大鼻子說掰掰」，因此儘管手術要30萬新台幣，還得忍受疼痛，一切覺得很值得：「做一個好鼻子可以維持一輩子」，她在IG限時動態曬出成果照，可見鼻頭跟鼻翼如願縮小，鼻型挺拔許多，幾乎看不出動刀的痕跡。

小A辣動隆鼻手術。(圖/小A辣 IG)

小A辣也跟粉絲分享剛手術完的狀態，可見鼻子周圍貼了繃帶，還塞了鼻棉條，這也是最不舒服的時候，她解釋：「因為喝水要慢慢喝，太大口，水會跑到鼻子裡」，而後來總算能拔鼻棉條時，小A在病床上緊閉雙眼，讓醫護人員小心翼翼拿鑷子拔出它，等對方忙完，她鬆了一口氣：「還好我在家裡，沒有偷偷自己拔，不然一定大噴血。」

小A辣並非第一次整型，2018年起做過掀頭皮、削骨、墊下巴等醫美手術，並在2020年飛往泰國進行性別置換手術，並動了11次整型手術，狂噴304萬元。對於整型一事，她曾說過：「我對自己的要求很高，也對自己很殘忍」，並表示很嚮往歐美女人的體態，希望有一天跟她們一樣。