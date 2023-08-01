民眾黨主席柯文哲質疑中央在前瞻軌道建設經費上「獨厚高雄」，他稍早又在臉書開炮，質疑預算執行率不等於完工率，而根據審計部最新報告，軌道建設完工率僅12％。對此，行政院發言人林子倫1日反擊，行政院與各部會已多次澄清前瞻相關議題，柯任台北市長8年，不該對公共建設如此不熟悉，還屢屢誤導大眾，令人遺憾。

柯文哲在臉書強調，他先前引述的是之前行政院、交通部、審計部已經完工的資料，國發會卻在說預算執行率，錢發下去，不代表工程完成；根據審計部上月公布的2022年度前瞻計畫審核報告，「軌道建設」50個分支項目，至今只完成其中6項，也就是過去7年，軌道建設完工率只有12％。

對此，林子倫表示，捷運軌道計畫相較一般工程，興建成本較高、影響較廣、工期較長，因此需要更嚴謹的規畫、審核及施作，確保工程設計規劃與財務計畫，歷任中央及地方政府所提計畫皆然，「柯前市長在任8年，除非對市政不關心，否則不可能不了解。」

林子倫以甫核定計畫的台北捷運環狀線東環段為例，事前須由地方政府進行都市發展規畫、綜合運輸規畫作業，並提出大眾運輸捷運系統整體路網評估計畫報告，再完成可行性研究及綜合規畫才能進入細部設計及動工階段，雖然東環段並未如柯所承諾於2022年底動工，相信社會大眾也不會稱柯任內對於此建設的執行是零進度。

林子倫表示，行政院多次重申，中央對於各縣市軌道建設計畫申請一視同仁，各建設實際執行需要地方密切配合。舉例說明，前瞻基礎建設計畫中央補助台北市4條捷運線共計752億，台北都會區軌道路網過去總經費超過1兆2000億，中央補助超過6700億。

他質疑，柯任內曾每天搭乘大眾交通工具上班，應該最了解公共運輸以及軌道建設對於城市發展與生活便捷的重要性，不能因為台北捷運蓋得早，卻反對前瞻計畫對於其他縣市的軌道發展的協助，相關言論對於其他縣市國人並不公允，更也無視過去政府執政重北輕南的分配不均。

林子倫表示，根據審計部的調查報告，前瞻計畫第1期至第3期特別預算執行情形實現率已達83.07％，國發會所統計的執行率為96.65％，日前柯於臉書上使用執行率為計算標準，卻誤稱相關數據，國發會才對此發出澄清，無奈柯卻反指稱國發會以執行率說明是轉移焦點，令人遺憾。希望柯能停止對於外界的誤導，回歸理性討論，對於台灣各地建設與平衡區域發展才有實質助益。