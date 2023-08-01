藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，2007年參加《我猜我猜我猜猜猜》正式出道，之後成為《我愛黑澀會》的常駐班底之一，她斜槓當起Youtuber，大膽作風圈粉無數，憑藉犀利發言與自然不做作的個性，成為各大綜藝節目的熱門嘉賓，近日她上傳問答影片，透露曾被經紀公司老闆性騷擾。

薔薔近日在YouTube發布訂閱超過40萬的問答福利影片，提到年紀輕的時候遇過一次潛規則「我以前有一個經紀公司的老闆，然後非常好色，每次都會對我動手動腳，不然的話就是他去哪個國家都想約我去，但是我也不是省油的燈，我去的話我就跟他拿一堆錢，你知道嗎？我就把他當成白痴，免費的訂票的，但是我不會跟他怎麼樣」，薔薔透露對方貪圖她肉體摸手摸腳，她也想A對方錢，有時候還可以幫朋友訂到不錯的飯店。

（來源／影片取自林嘉凌 薔薔Maze YouTube，如遭刪除請見諒。）

薔薔自曝曾被潛規則。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

薔薔也透露和妹妹相處模式，自爆從來沒有和平相處過，請妹妹幫忙開抖音帳號，結果妹妹反而將自己唱歌的影片上傳到薔薔的帳號，讓薔薔直言：「她想紅，我就要處理她，從來沒有和平過，切割斷席！」後來妹妹被薔薔逼到大陸，起因是薔薔覺得冷氣太冷，但妹妹不願意調溫，於是薔薔就和妹妹大打出手。

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