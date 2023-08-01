中美科技戰發燒，航太及通訊等領域成為角力焦點。美國GPS全球衛星定位系統發展多年，如今中國大陸研發的北斗導航系統急起直追，官方估計已有11億人使用，預計2025年能創造新台幣4兆元的經濟價值，美方憂心北斗的急速發展讓他們失去競爭優勢。前立委蔡正元1日在《新聞大白話》節目強調，美國軍警都必須用陸製無人機，戰鬥機飛行員有時更須接受北斗衛星的訊息，才有辦法掌握飛行空域，等於打了美國一個耳光。

蔡正元表示，中美兩國在經濟跟科技領域的競爭跟互動愈來愈複雜，商務部長雷蒙多想去中國大陸，當然不是要解除對中的科技限制，而是要去賣波音飛機！要去要求中國大陸履行當年跟川普所簽訂的一些貿易協議，她認為這樣子對拜登的連任是有幫助的。還可以彰顯一下：你看吧，我在這麼多的科技項目卡脖子，中國大陸還是要跟我配合！她要表達這樣的一個功業，但是會不會太一廂情願了一點？

蔡正元提到，中國大陸對美國可能的新一波科技制裁，是軍民兩用的大疆無人機，這當然會影響到美國警察跟軍隊裡面使用的無人機。前一段時間美國還很緊張說，我們怎麼可以用中國大陸的無人機？那些國防部軍官跟警官們也很老實講：我們也買不到別的！所以還是要買他的，因為他的東西好、價錢便宜。

「北斗衛星當然是更經典！」蔡正元指出，因為美國國防部官員竟然在國會裡面承認，他們的戰鬥機飛行員，竟然在某些時段、某些區域，必須要接受北斗衛星的訊息，他才有辦法掌握他的飛行空域！這個對於美國來講，等於是打了一個很大的耳光。因為你的GPS技術沒有提升，讓戰鬥飛行員在那種狀況底下，必須要接上北斗衛星。那依你們的理論，不是說情報都洩漏了嗎？可是戰鬥飛行員有那個需要，國會議員也沒辦法。