因地緣政治造成的全球財富流動與資產重新配置浪潮下，越來越多的中國投資者將目光瞄準海外資產，近幾年來陸客已成為西方國家房地產市場最重要的買家，其中又以澳大利亞最受中國買家青睞。當地房地產業者分析稱，澳大利亞吸引中國買家主要是房價實惠，在留學與移民政策上更具有強大吸引力。

據《第一財經》報導，中國投資者一直是澳大利亞、英國、日本等國家房地產市場的重要國際買家，由於澳大利亞的樓價尚算實惠，且留學政策也更友好，因此近幾年來成為中國買家海外置業熱門目的地。

全球房產科技集團居外IQI（Juwai IQI）的最新報告顯示，根據買家諮詢量分析，澳大利亞是今年上半年中國買家海外置業的首選目的地，排名2-4名的國家為加拿大、英國和美國，泰國、馬來西亞、越南和新加坡也同樣躋身前10名內。

該集團董事總經理Daniel Ho受訪時表示，澳大利亞一直是中國人及東南亞華人最心儀的海外置業、移民與留學目的地之一，在排名上一直緊追泰國與美國。2022年澳大利亞首次成為第一，這可能跟疫情期間積壓的留學與移民需求獲得釋放有關。

澳大利亞50大房地產機構之一的Plus Agency總經理Peter Li表示，對於購買自用的海外投資者來說，最常見的情況有兩種，最大群體是有孩子在澳大利亞讀書的家庭，第2大群體則是持過渡性簽證移民到澳大利亞的人。

數據顯示，今年上半年，中國學生赴澳洲留學人數的同比增長率超過了英美兩國。澳大利亞統計局（ABS）的資料顯示，從2022年7月至2023年3月，超過7.16萬名中國學生獲得了澳大利亞學生簽證。

報導引述墨爾本經紀公司Kay& Burton國際業務總監米捷（Jamie Mi）表示，今年以來，接到來自中國客戶的諮詢量比去年多出近40%，親臨看房的人數比去年多出至少50%。

與美英相比，Daniel Ho稱，「澳大利亞的樓價尚算實惠。此外，澳大利亞推出政策，允許外國學生畢業後可逗留3到5年，這使澳大利亞成為了英語留學目的地中對留學生最友好的國家。」相比美國的留學生政策，國際學生畢業後，根據其專業可以在美國停留12到36個月。英國留學生畢業後則可以停留2年時間。相比之下，澳大利亞的政策更為慷慨。

從新冠疫情爆發以來，中澳關係嚴重惡化，雙方在政治外交上惡言相向，貿易糾紛與相互制裁來回激盪，直到澳大利亞政府換屆後才稍見好轉，但是又因為澳大利亞與英美兩國結合為AUKUS聯盟又再度引爆外交齟齬，兩國關係顛顛簸簸，媒體與網路上罵戰不斷，中國移民與留學人數幾年下來也受到不少影響。現在大陸再興起海外置產風潮，澳大利亞以其優越的移民與留學政策，再度成為最受中國買家歡迎的置產目標國。