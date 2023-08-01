國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，而侯友宜和前高雄市長韓國瑜的互動更是全場焦點，當時韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望。不過據了解，韓國瑜曾在全代會前和國民黨黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。對此，前立委郭正亮1日就表示，坦白講當看到這個新聞就覺得「不可思議」，難以想像韓國瑜會在這種時候，跟朱立倫提出這種想法，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「坦白講我看到這個新聞就覺得不可思議，我也認識韓國瑜，也跟他接觸過，難以想像韓國瑜會在這種時候，跟朱立倫提出這種想法」，郭正亮更驚呼，「說什麼未來如果民調不到25％要有備案，怎麼可能嘛，這個大概政治幼稚園的水平，你心裡這樣想你也不會講，更何況是跟朱立倫講，怎麼可能」。

最後郭正亮更坦言，「我認為韓陣營聽到這個就覺得『又來了』，723人家已經表現到這個程度了，你現在民調沒有上來還要繼續蹭、繼續勒索是不是？他的FU一定是這樣，這個煩不勝煩的假訊息，你會有心回應嗎？」