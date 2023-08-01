國民黨總統參選人侯友宜率團訪日，日本媒體產經新聞今(1日)報導稱國民黨較為親中，外界關注侯友宜是否擔憂被貼標籤，對此，侯友宜強調，他是中華民國的國民、是土生土長的台灣人。國際政治專家賴岳謙認為侯友宜的回答「太可惜了」，應該要強調「親中是正確的」，三個候選人中只有侯能夠穩定兩岸關係，且國民黨不只親中、也很親美，這有利於區域的穩定發展。

侯友宜今表示，他出身就是保家衛國、保護中華民國，國旗永遠烙印在心裡，「我出來選舉就是捍衛中華民國」。

賴岳謙今在政論節目《新聞大白話》表示，日本的右翼媒體《產經新聞》稱侯友宜、國民黨親中，親中沒有甚麼不好，親中才能改善兩岸關係，日本現在很擔心台海哪一方片面改變兩岸關係，導致「日本有事」，如果想要日本無事，就要讓兩岸關係改善，國民黨和侯友宜就能做到。

賴岳謙認為，如果他是侯友宜回答產經的質疑，一定會說「親中是正確的、是好的」，強調出三位候選人中，只有侯友宜可以讓兩岸、亞洲、全球和平穩定發展，如果日本人不希望戰爭、不希望兩岸片面改變現狀，就應該糾正。

賴岳謙也指出，國民黨不只是兩岸關係好，也親美、跟美國關係也很好，歷屆領導人也都跟美國有深厚關係，跟美國、大陸的關係都很好，這是有利於整個區域穩定。他感慨說，「哎呀！侯友宜，這太可惜了」，右翼媒體做球給你，就該好好反打，