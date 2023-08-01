原用以紀念金門歷經戰地政務時期55至64歲縣民犧牲奉獻的「三節慰助金」，經縣府今（1）日下午召開修正慰助金發放辦法會議中決議，將自今年中秋節起改為發放「慰助酒品」，符合申請資格者應於8月28日前申請，發放將採二階段方式辦理，相關細部作業正加緊辦理中。

縣府指出，「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金發放自治條例」於2015年2月13日公布施行，至今共計發放24節次，約有36萬人次受惠，合計新台幣43億元，現每節次約需發放2億元，預估2024年至2041年該慰助金尚有81億元需支出。

縣府表示，為保縣庫水位及福利不縮水，兼顧持續感念金門縣民於戰地政務時期之犧牲奉獻，縣府修正自治條例，將慰助金調整為慰助酒品，經函請金門縣議會審議，獲議會支持並於今年7月24日三讀通過。

縣府說明，為配合修正後以酒品之慰助方式，民政處研擬2023年中秋節慰助酒品發放作業規定，今日下午邀集各村里長、鄉鎮公所、戶政事務所、金酒公司及縣府各局處等相關單位召開研商會議，經協商決議如下：

1.請符合本節次申請資格者，應於8月28日前申請，逾期未申請者，補申請時間為8月29日至9月28日。

2.中秋節慰助酒品發放採二階段方式辦理，9月14-16日於村里領提酒單。10月18日-11月30日持提酒單至金酒公司寧山庫換領酒品。補申請者（含逾期未領者提酒單者）請於10月18-20日至各公所領提酒單，於10月18日-11月30日持提酒單至金酒公司寧山庫換領酒品。逾期不再辦理本節次發放作業。

3.代領部份，比照配售酒規定辦理。各村里長亦可決定是否需填寫切結書。

民政處表示，與會之鄉鎮公所及村里長針對發放方式及日期提出多項建議，該處正加緊處理相關細節，後續將據以公布以供鄉親周知。

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