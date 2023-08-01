與賴清德競選總幹事潘孟安同期正取生還有高市議員李柏毅、前市長陳菊辦公室秘書蔡宗倫，但均未拿到高師大博士學位。（崔正綱攝）

賴清德競選總幹事潘孟安今日遭指控國立高雄師範大學碩士論文抄襲，而潘孟安曾在2014年報考國立高雄師範大學博士班並正取，同期正取生還包括高市議員李柏毅、前市長陳菊辦公室秘書蔡宗倫等，遭外界質疑內定。據悉，潘孟安、蔡宗輪現今仍未有高師大博士學位，高師大新任校長王政彥表示，「唸博士班任何人都可以放棄」，不會要求讀完；李柏毅則坦言，因事務繁忙先休學。

2014年高師大科學教育暨環境教育研究所博士班放榜，就有落榜考生發現，正取8名中，有潘孟安、李柏毅、蔡宗倫以及國防部、警界高官等，認為名單早就被內定，當時高師大副校長吳連賞出面澄清，博士班錄取有標準，含資格考30％和口試70％，資格審查包含5年內的相關著作、擁有碩士學位和學經歷等。

對此，曾與潘孟安是高師大博士班同學李柏毅指出，潘孟安曾安排大家到小琉球偏鄉戶外教學，讓他對於城鄉教學資源感觸很多，藉此了解偏鄉教學需要什麼協助，潘給班上的幫助非常大。

李柏毅表示，他個人因事務繁忙關係，先休學2、3年。至於潘孟安、蔡宗倫是否繼續研讀？應由本人回覆。不過，對於潘孟安被捲論文抄襲，李柏毅認為，以潘的個性來看，他對什麼事都很認真，肯定他是對於學術、研究都是很認真的人。

據悉，潘孟安、蔡宗倫現今仍未有高師大博士學位；王政彥表示，博士班不會要求要唸完，學生可自行選擇休學，「唸博士班任何人都可以放棄」