國民黨總統參選人侯友宜今在日本東京巨蛋飯店內接受NHK、朝日新聞專訪。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜今在日本東京巨蛋飯店內接受NHK、朝日新聞專訪。侯友宜表示，當選後會做到「堅持民主自由制度」、「有意義國際參與」、「國際角色與貢獻」3件事，將以前總統馬英九所說的「不統、不獨、不武」方式，回到國民黨執政時兩岸穩定的現狀，同時也期許未來台日雙方以「絆」的關係，簽署台日自由貿易協定，讓雙方的經濟更加緊密。

日本媒體NHK、朝日新聞今上午分別進行侯友宜專訪，日媒關心的焦點，包括未來當選總統期待能做到的事，以及台灣與中國大陸、日本、美國的關係，訪談中也提到先前侯友宜所提到的中華民國憲法下的九二共識。

侯友宜表示，現階段國際情勢緊張，台海安全引起世界關注，他當選總統會做到「堅持民主自由制度」，強化國防軍備能力、降低兩岸衝突，兩岸務實對話交流，讓台灣在不受政治力干擾下，經濟發展能夠蓬勃起飛。

侯友宜也指出，台灣是主權獨立的國家，但國際處境非常特殊，他會做到「有意義的國際參與」，也就是實質、持續、及時、全面的參加，包括以觀察員身分參加世界衛生大會，參與國際民航組織、國際刑警組織，這都是他未來努力的目標。

第3件事則為「國際角色與貢獻」，侯友宜說，面對全球政經的變化，台灣有優勢與影響力，可以扮演區域秩序與兩岸和平的促進者、科技創新與數位轉型的領航者、永續發展與綠色經濟的推動者，以及國際救助與人道關懷的貢獻者。

至於日媒關心與中國大陸的關係，侯友宜則表示，要重新回到國民黨執政時期的合作與交流，當然無法一開始就達成，但可以克服，就像日中關係的演進過程，先透過雙方信賴人士累積互信基礎，再透過事務性交流創造互利，先達到低位穩定，他也會用馬前總統常說的「不統、不獨、不武」，重新回到國民黨執政時兩岸穩定的現狀，而非目前瀕臨戰爭的現況。

侯友宜指出，美國長期是台灣重要盟友，給台灣非常多支持力量，應該以現有基礎不斷深化美台實質合作，希望協助台灣參與《跨太平洋夥伴全面進步協定》 ，甚至未來有機會參與印太經濟架構，也支持美國重視台海穩定。

「台日要建立絆的關係」侯友宜說，日本在亞太秩序是非常重要的國家，岸田文雄首相提到自由與開放的印太戰略，台灣可以扮演協助的角色，也希望透過絆的關係，簽署台日自由貿易協定，使雙方關係更緊密。

另外九二共識部分，侯友宜重申，他接受合乎中華民國憲法的九二共識，他反對一國兩制、反對台獨，他堅守自由民主，兩岸之間要求同存異，相同的繼續往前走，不一樣的先擺兩邊，「我們互不承認主權、互不否認治權」，台灣的未來由2300萬人決定。