88歲英國女星茱蒂丹契(Judi Dench)曾榮獲11次英國電影和電視藝術學院獎、2次美國演員工會獎及1次奧斯卡金像獎等多個獎項，對國際影壇有著不俗的貢獻。她曾在2012年確診罹患老年性黃斑部病變後，視力逐漸下降，但依然不願退休，直言：「對無聊有恐懼。」

茱蒂丹契昔以《007》的「M夫人」一角走紅，出道多年的她，作品無數，且榮獲多個獎項以及打破奧斯卡金像獎中最佳女配角獎的最年長入圍者紀錄，貢獻備受業內肯定。然而，她自2012年確診患有老年性黃斑部病變後，視力逐年下降，開始影響生活及事業。

據外媒《星期日鏡報(Sunday Mirror)》報導，茱蒂丹契受訪時透露自己看不清電影片場、劇本、書中的文字，「台詞長的話會變得很困難，且難以拍攝。」她坦言自己還在找尋更好方法去應對類似問題，「我鍛鍊出很好的記憶能力，且周遭還有很多朋友去幫助我閱讀劇本。」

茱蒂丹契坦言：「依賴他人是件很可怕的事情。」指出自己即使視力逐漸變差也不願退休，並打算「盡她所能」的努力工作，「我對於無聊有種非理性的恐懼感。」透露此種想法讓她在手腕紋上拉丁文「及時行樂(carpe diem)」等字句。

事實上，茱蒂丹契過往曾表示自己能繼續演戲的原因是拜託朋友大聲朗讀劇本：「我必須找到一種方式來學習台詞和其他東西，我讓朋友一遍又一遍的告訴我，並使我記住。」而此種作法也強化她的記憶力。