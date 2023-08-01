台北親子足球營開幕典禮，主辦單位與教練、學員於「小白宮」尚志教育研究館前階梯大合照。（台北市體育會足球協會提供）

「台北親子足球營」周一在大同大學展開5天營隊，本屆從啟動報名當天就額滿，共有近百名學員參與，由企甲聯賽的台灣石虎足球隊球員擔任教練。石虎後衛魏沛倫表示，從前身大同隊迄今，這個足球營參與不下10屆，但從一個特別的地方，讓他覺得今年喜歡足球的小朋友更多了一些。

「我們的足球營都是公益性質，希望讓更多小朋友喜歡足球。」魏沛倫說：「雖然每屆感覺都差不多，但今年我覺得喜歡足球的小朋友多了些。主要是家長，往年都是把小孩放著就離開，好像上幼兒園一樣，今年家長們都在陪同，不管在訓練中，或休息時段，都會叮嚀小孩在上課學到的技巧要如何運用。」

台灣石虎前鋒羅吉賢帶領小朋友開心踢球。（台北市體育會足球協會提供）

石虎教頭強木在表示，大同隊時期從1980年開始舉辦足球夏令營，過去已辦了28屆。今年大同大學仍大力支持，周一開幕典禮由校長何明果、主秘張三祝共襄盛舉，也維持教練、學員於「小白宮」尚志教育研究館前階梯大合照的傳統。

「主秘告訴我，過去足球營最多曾有280名學員，合照把整面樓梯都坐滿，讓我覺得很有壓力。」主辦單位台北市體育會足球協會理事長林亮君表示，去年的足球營只辦1天，今年擴大到5天，從報名日上午10時開始，90多個名額到晚間7時就已報名額滿，非常感謝家長的支持。

台北親子足球營今年報名就送1顆足球與兩件球衣，附帶保險，被形容是好康「大禮包」贈送，且大同大學備有室內球場，下雨天不用擔心，現場還貼心準備防護員，學員有任何狀況都能處理。面對仲夏豔陽，林亮君更找來房仲搭帳棚，讓家長避暑休息，難怪魏沛倫等教練感覺家長參與度特別高。