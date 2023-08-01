中颱卡努「暴風圈恐蓋大台北」 氣象局最新說明｜2023.08.01

中央氣象局今晚針對中度颱風「卡努」發布海警，預估周四、周五影響台灣最劇，如果未來路徑往西走，或是暴風圈擴大，就有發布陸警的可能。氣象粉專指出，根據各國模式預測，未來5天受卡努颱風影響，降雨量將相當可觀，南部也須提高警覺。

今晚20時卡努颱風中心位置在台北的東方約650公里之處，以每小時12公里速度，向西北西轉西進行，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑100公里。

氣象局表示，第6號颱風卡努目前為中度颱風，其所處環境條件有利其發展，短期內強度仍有稍增強的趨勢，預估接近台灣北部外海時，強度以中度颱風上限的機率最高，後續颱風北轉位置及時間，也會決定颱風影響程度，若是路徑再往西偏或暴風半徑過大，不排除發布陸上颱風警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享5天累積雨量預測圖，無論是美國、德國、歐洲模式，都顯示卡努颱風所帶來雨勢不只影響北台灣，連中南部也將紫紅一片，原因是颱風北轉後帶上來的西南風，威力也不容小覷，周末後中南部雨勢將更加明顯。

粉專提醒，明天至周五，中北部風雨較有感，主要是颱風本身的影響，但周五至下周初，西南風開始增強，輪到中南部雨勢增加，且容易下雨的時間長達3到5天，累積雨量可能很可觀，不可輕忽。