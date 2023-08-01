高雄市長陳其邁今（1）日深夜怒在臉書發千字文反擊，並還原爭取前鎮漁港改建過程，強調由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。（洪靖宜攝）

前瞻預算中央補助地方5358億，被指獨厚高雄市一口氣拿了1265億元，其中前鎮漁港更獲81億，引發外界熱議，質疑「到底憑什麼？」。對此，高雄市長陳其邁今（1）日深夜怒在臉書發千字文反擊，並還原爭取前鎮漁港改建過程，強調由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。

「作為高雄市長，我有話要說。」陳其邁指出，近來各大媒體對於高雄獲得的前瞻基礎建設計畫經費有諸多討論。高雄在1970年代十大建設的背景下，承載石化、鋼鐵工業帶來的煙囪和汙染，成為台灣經濟發展的火車頭，半個世紀過去，隨著全球環保意識抬頭、2050淨零碳排成為共識，高雄的產業轉型、淨零轉型勢在必行。

陳其邁表示，前瞻計畫是蔡英文總統在2017年，著眼未來台灣經濟發展需求，所訂下由政府扮演領頭羊，加速台灣產業轉型與升級的計畫，因此雙北以外基礎建設較為不足的地區，就是計畫主要的補助對象。

陳其邁也細數前瞻軌道建設經費，根據各縣市所提計畫，中央預定補助桃園（1437億）、台中（1226億）、新北（1202億）獲得的補助都比高雄1025億多，高雄排名為第4名。

陳其邁強調，高雄加速從可行性、綜合規畫、進行到現在三線動工，如今進度才能超前其它五都，就是希望加速追趕高雄落後台北20年的軌道建設。加速捷運興建進度，地方政府基層同仁的努力，市民都看在眼裡。

至於前鎮漁港案被指原本高雄市府僅申請3000萬元改建，最後中央竟給到81億元。陳其邁強調，要做的是要讓前鎮漁港成為世界一流的漁港，繼續支持台灣下一個50年的漁業發展。

陳其邁重申，前行政院長蘇貞昌當時決定全面整建前鎮漁港時，高雄還是國民黨執政，他沒有因為政治立場而有所遲疑，因為建設台灣從來不分藍綠，區域平衡發展的台灣，才是健康的台灣，由衷希望台灣前進的步伐，不會因為政治口水而被延宕。