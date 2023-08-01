提到日本上班族，大多數人的印象都是拼命加班到深夜的畫面。但是日本伊藤忠商事10年來推行的「朝型勤務」制度，透過提前上班、禁止加班與免費早餐的福利，不但成功提高工作效率，還意外促進了生育率。

據日本IT media Business ONLiNE等媒體報導，伊藤忠商事從2013年開始進行工作模式改革，其中一環就包括了向員工提供免費早餐。公司鼓勵員工多把加班時間提前到早上，總公司的員工餐廳從早上6點半到8點提供多元化的早餐選項，每個人最多可以選3種，許多人都是拿著早餐到辦公桌前享用，因為早點完成工作就可以早點回家。

在「朝型勤務」制度下，伊藤忠原則上禁止晚上8點以後在辦公室工作，晚上10點全部熄燈，時間到了還會安排保全巡視，提醒催促員工下班回家。取而代之的是鼓勵員工在早上5點至8點加班，公司除了提供早餐，同樣也會支付加班費。

導入這套早起工作制度後，員工加班到晚上8點以後的比率從30%大幅下降到5%，晚上10點以後幾乎無人加班。2021年度的員工勞動生產效率更是2010年度的5.2倍。而在扣除早餐等支出後，勞動力成本還下降了4%。

由於伊藤忠是日本全家超商的母公司，員工還可在餐廳內享用到全家最暢銷、最熱門的產品，公司發言人表示，「我們努力不讓員工對自家的產品感到厭倦」，員工也表示，「種類豐富的早餐，而且是免費享用，有助於增進提早上班的動力」，對公司的作法大表感激。

原本是為了改革工作模式而推動的政策，沒想到卻意外帶動女員工的生育率。2010年度，日本全國平均出生率為1.39，伊藤忠商事的出生率為0.94。到了2021年度，日本全國平均出生率為1.3，而伊藤忠的出生率卻已增至1.97。