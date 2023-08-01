據中新網報導，「跨越海峽・放飛夢想」兩岸青少年體育（籃球）文化研習營開營儀式7月31日在湖南長沙舉行。此次研習營歷時8天，來自台灣南山中學、永平中學、北科附工等3所中學的師生78人，將在湖南開展多場湘台兩地學生籃球交流賽、聯誼活動及座談交流。

研習期間，台灣師生將與湖南明德中學、周南實驗中學等7所中學的籃球隊進行友誼賽，並赴黃興故居紀念館、馬欄山文創基地、張家界對台交流基地參觀，並走進麓山國際實驗學校、長沙市六中等中學參訪交流。

「這是我第一次來大陸參加籃球比賽，希望能借這次比賽與大陸青少年相互學習交流，賽出精彩、賽出友誼。」7月31日，在與湖南周南實驗中學女子籃球隊進行友誼賽後，台灣永平高中女子籃球隊隊員李玟萱表示，希望能邀請比賽的朋友們去台灣吃各種小吃。

此次研習營旨在搭建海峽兩岸交流平台，推動兩岸青少年的深入交流，讓台灣青少年對大陸的經濟、文化及社會發展有更加深入的瞭解和認識。開營儀式現場，麓山濱江實驗學校啦啦操隊進行了現場表演，明德中學與台灣南山中學的男子籃球隊、周南實驗中學與台灣永平中學的女子籃球隊進行了籃球友誼賽。

「相互學習、賽出友誼、成為朋友，是我來參加這次比賽的期望。」台灣南山中學女子籃球隊隊員葉侑璇是高中二年級的學生，從小學五年級開始打籃球的她，已經跟隨兩岸青少年體育交流活動幾次來到大陸交流參訪。她說，「有機會就要多出來走走看看，增長見識。」