屏東崁頂鄉1日驚傳有男童掉落魚塭，警消花了近2個小時以「人鏈救溺」的方式，在水深可將成人滅頂的魚塭尋獲8歲男童，但男童送醫後不治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉1日驚傳有男童掉落魚塭，警消花了近2個小時以「人鏈救溺」的方式，在水深可將成人滅頂的魚塭尋獲8歲男童，但男童送醫後不治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉1日驚傳有男童掉落魚塭，警消花了近2個小時以「人鏈救溺」的方式，在水深可將成人滅頂的魚塭尋獲8歲男童，但男童送醫後不治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東崁頂鄉1日驚傳有男童掉落魚塭，警消獲報到場後，花了近2個小時以「人鏈救溺」的方式，在水深可將成人滅頂的魚塭尋獲8歲男童，但男童被救起時已無生命跡象，送醫搶救後不治，全案正由警方調查，事發經過待釐清中。

據了解，崁頂鄉有名阿嬤在1日午後找不到8歲男孫，急得報警求助，阿嬤向警消表示，她發現孫子的衣服、鞋子在力社路一處魚塭旁，但警消到場後發現，該路段左右兩旁都有魚塭，一旁水深較深、一旁水深較淺，而阿嬤所指的是淺水魚塭，但警消並未看到男童遺留的衣服與鞋子。

不過因為阿嬤有相關的描述，所以警消開始從較淺水魚塭開始找，數名警消一字排開以「人鏈救溺」的方式搜救，但遲遲未果，隨後便轉向深水魚塭搜救，而因水深魚塭最深處、有致成人滅頂的深度，因此又另安排潛水人員同時進行搜救。

不過潛水人員還沒下水時，人鏈救溺隊就在靠近水車的地方發現男童，當下立即將男童救起，但男童已無生命跡象。

屏東消防局表示，1日下午1點22分獲報崁頂鄉力社路有男童疑似掉落魚塭，當下立即派遣崁頂、新園、東港、枋寮及第三大隊共計7車1艇13人前往，經下水全面搜索後，2點57分尋獲男童，男童當時沒有生命跡象，經緊急送往東港安泰醫院急救後，搶救不治。

針對男童為何掉落魚塭，警方表示，目前正在調查中，全案尚待釐清中。