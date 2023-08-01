今年第06號中颱卡努，持續往西北西接近台灣東北近海，中央氣象局已於1日晚間8時30分發布海上颱風警報，本周適逢天文大潮，加上卡努颱風外圍環流降雨，台北市消防局今晚表示，已完成整備，同時提醒愛車停於基隆河下游、百齡左右岸及淡水河沿岸停車場的相關民眾，請注意台北市政府疏散門只出不進的相關訊息。

消防局指出，颱風影響北市最顯著時段為2日晚間至4日白天，預估平地風力陣風可達8至9級；山區可達9至11級。消防局呼籲民眾進行各項防颱整備及應變工作，風雨顯著期間避免外出、至山區或沿海從事旅遊活動，以防止危險。

消防局表示，市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，網址為eoc.gov.taipei，或使用智慧型手機下載安裝「臺北市行動防災App」，另外加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

為因應颱風來襲，最重要的是民眾的主動配合，消防局特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：

─在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

─颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

─民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

─若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

─家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。

─家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

─工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

─若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。

─掉落電線不可用手觸摸，以免觸電，並應立即撥119、110或1999以便通知電力公司進行搶修。

─準備好個人緊急避難包，應具有包括礦泉水、泡麵餅乾等食物、證件影本、一些現金、常用藥品、粗棉手套、手電筒、收音機、電池、禦寒衣物、小毛毯、輕便雨衣、暖暖包、面紙、毛巾、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀等應急物品，同時應放在家中或工作場所隨手可取得的地方。