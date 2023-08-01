大樂透連11槓 4日頭獎累積上看3.1億元 23:302023/08/01 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎8月1日仍未開出，連槓已超過10次，目前已連11槓，台灣彩券預估下期銷售金額約在1.2億元~1.4億元，4日頭獎累積金額估上看3.1億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一發票兌獎APP大當機 晚間8點恢復正常 財部致歉 花200中大樂透1億頭彩 幸運兒發願行善 捐出一半獎金 新加坡F1推手涉貪 9月賽事準備工作如期進行 #頭獎 #大樂透 #獎金 #大樂透頭獎 #未開 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北《You Stage歌唱比賽》今起報名 冠軍有萬元獎金 14:392023/07/24 生活 新北4學子獲總統教育獎 侯友宜贈滿願獎金 12:022023/07/19 生活 阻詐再加碼 苗栗縣警銀聯手阻詐最高獎金5千元 14:322023/07/21 社會 宋慧喬勇奪青龍OTT最高榮譽「大賞」 領獎嘆：未來恐再難有機會 22:282023/07/19 娛樂 國科會大專生研究創作獎 明新科大多遊系連兩年獲獎 13:202023/07/31 生活 只花15元！萊爾富開出千萬發票 中獎門市在這裡 14:482023/07/25 財經 「基隆環保志工爭霸戰」報名至24日 獎品總價值超過6萬元 18:482023/07/18 生活 職涯輔導獲教育部金等獎 靜宜大學助學生「一條龍」接軌職場 15:102023/07/31 生活 大村國小合唱團波蘭唱回金獎 自創曲「大庄囝仔」為國爭光 12:282023/07/19 生活 東海大學攜手五大醫院進軍AI醫療科技 獲永續行動金獎 11:352023/07/24 生活 北市動物園保育獎金將送教育部 危險職務加給已送審議 19:532023/07/27 生活 森田藥粧集團再次比利時受獎世界品質評鑑大賞金獎 17:172023/07/27 生活 洪瑞河曝曾自發獎金防假球 卻真心換絕情 慶幸沒遇過1事 19:482023/07/18 體育 台彩再推2款新型刮刮樂「瘋狂彈珠台」「幸運777」上市 13:242023/07/18 財經 美國威力球獎金史上第3高 「326億元」彩票售出地點曝光 22:552023/07/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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