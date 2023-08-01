由日本知名建築大師隈研吾及台灣九典聯合建築師事務所共同設計的台中14期重劃區-「台中巨蛋」，台中市建設局1日進行工程招標資格標審查，公開上網期間共有25家領標、廠商參與踴躍，優化預算後，吸引更多業界優秀營造團隊表達意願，但因工法複雜等因素，多家廠商反映需較長規劃評估期程，投標廠商未達法定家數而流標。

台中市建設局表示，市府將持續進行後續招標作業，希冀盡速遴選出優秀的營造團隊，攜手打造台中巨蛋的嶄新地標級建設。

台中巨蛋經市府整體評估及調整優化設計內容，工程計畫預算由64.9億元，再提升至99.98億元後，重行辦理工程招標，工程採購招標金額達91.72億元。

台中市建設局長陳大田透露，過去台中缺乏萬人以上的大型室內多功能運動場館，特別感謝議會在預算上，給予支持，市府以最快的效率啟動調整作業後，辦理工程招標，讓孵蛋計畫向前邁進。日前隈研吾建築師，也特地拜會台中市長盧秀燕，並對市府積極爭取追加預算的努力，由衷感謝。

陳大田指出，優化預算後的首次招標，1日開標，本次共有25家領標、廠商參與踴躍，惜因投標廠商未達法定家數而流標。不過，招標期間多有廠商積極詢問及提出相關建議，表示因巨蛋整體工程規模高達近百億工程、工法技術複雜，因此，在整體工期、施工工法、技術評估及與各方專業合作廠商整合等因素，需有較長的評估期程，業界優秀營造團隊及各界專業廠商，仍對台中巨蛋充滿期待。

市府為讓業界整合各方專業、充分了解招標內容，使評估更加精準，已請設計單位詳細回應及補充說明，評估給予合理等標期限，也期待各優秀的營造團隊參與投標作業。

陳大田說，台中巨蛋由都市發展局執行規劃設計、建設局辦理工程招標及履約管理，未來完工後，交由運動局引進專業團隊經營，透過各局處專業分責分工；同時，市府透過成立「重大採購廉政平台」，讓台中巨蛋的招標作業，更加公開、透明，讓台中巨蛋孵化更完善，市府也將全力以赴，讓市民擁有一個能盡情享受國際運動賽事及表演活動的台中巨蛋。

市府除採取積極招標策略，催生巨蛋案，台中市各重大公共建設，亦絲毫不鬆懈，將持續向前推動。例如，國際會展中心、綠美圖，及水湳轉運站等重大建設案，都正如火如荼地，依施工期程進行中，以期建構台中更優質的公共建設藍圖。