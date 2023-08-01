許多人和另一半在一起時，難免有些恩愛的舉動。一位男子近日起床時，看到仍在睡夢中的同居女友，忍不住想到熱戀時期，於是忍不住主動抱上女友，沒想到女友醒來後卻認為他想壞壞，讓他感到相當無言。對此，許多老司機指出，應該是他起床後因為生理現象升旗了，所以女友才會覺得他另有所圖。

原PO在Dcard發文表示，他和交往7年的同居女友都是上班族，大學熱戀時，每天都過得很甜蜜，現在雖然平淡了點，但還是很幸福。某天他起床時看到女友睡著的樣子，想到兩人已經很久沒有抱睡，於是主動抱上女友，靜靜享受早晨時光。

沒想到鬧鐘響起、女友醒來時，開始質疑原PO「你幹嘛？」，雖然他據實以告「想抱抱妳呀」，女友卻回應，「屁啦，一起床又想做愛噢，啊不是已經連續做兩天了嗎？」，且完全不顧他再度強調「我只是想抱抱妳而已啦」，反嗆「才怪勒，等到晚上回來再做啦，不然上班遲到怎麼辦？」，讓原本沒想到此事的原PO直呼根本是女友自己想壞壞。

對此，許多老司機分析，「你是不是有什麼東西頂到人家」、「她判定的點是有沒有勃起」、「你一定是有勃起吧」。