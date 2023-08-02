經濟全球化時代，繼印度之後，越南政府也表示，希望外企在當地投資能建立「任命當地人為高階主管」的升遷管道。根據《日經亞洲》報導，南韓三星廠在越南投資設廠15年，三星手機在全球銷售量中，越南生產即佔一半。越南總理范明正對此表達了，希望三星「培訓和培養越南管理人員和領導者」的願望。在諸多外資正擴張取代中國大陸以外的生產基地時，讓當地人進入公司管理層，也成為南韓進入價值鏈所需的策略。

根據《自由財經》報導，越南政府表示，三星透過越南出口到128個市場，佔其主要智慧手機中心東南亞國家出貨量的17.4％。在《日經亞洲》報導中指出，南韓和其他外國投資者也正迫切要求稅收優惠，以擴大替代中國大陸以外的國家其生產基地的製造。越南一直在努力獲得技能、技術和供應商生態系統。有分析師表示，「讓當地人進入公司管理層，這是南韓進入價值鏈所需的策略！」

報導還提到，由於半導體業務大幅虧損，三星電子4~6月的營業利益較去年同期暴跌95%。其越南子公司今年開始生產晶片基板，三星和越南都感受到了全球經濟衰退的壓力。對此現象，三星方面尚無回覆置評。