國立基隆高中新生陳禹瑍（左）來自單親家庭，克服弱勢奮發向上，獲今年總統教育獎奮發向上獎。（基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

基中校友李建德捐出的100元美金給學弟陳禹瑍鼓勵。（基隆高中提供／徐佑昇基隆傳真）

國立基隆高中新生陳禹瑍來自單親家庭，克服弱勢奮發向上，獲今年總統教育獎奮發向上獎。基中校友加州大學舊金山分校博士後研究員李建德日前返校，為陳禹瑍準備一筆助學金與1張百元美金，情義支持。而陳禹瑍得知後很感動，他表示會在課餘時間擔任學校小志工、協助寒暑期營隊等，回饋學校，感謝校友讓他未來在求學路上能無後顧之憂。

基中校長鍾定先表示，陳禹瑍從小與妹妹僅由母親扶養，家庭收入不穩定，多靠親友接應，但禹瑍從小就很懂事，兄代父職照顧妹妹，一直是師長眼中優秀的孩子，今年獲總統教育獎奮發向上獎，同時也為了可以就近就學，第一志願便選擇基隆高中。

而長期旅美的基中校友李建德近日返台，得知陳禹瑍的故事，日前有機會返校，就為陳禹瑍準備一筆萬元助學金與1張百元美金。李表示，萬元助學金是要幫助學弟支應剛入高中的開銷，百元美金是他對學弟的關懷，他期許學弟能在基中好好求學，校友們一定會百分百支持。

李建德自從取得台大碩士學位後，到美國念博士，就一直在美國工作，現為加州大學舊金山分校博士後研究員。而聽說到已退休多年的高一導師李廷澤，還持續捐贈助學金幫助基中弱勢孩子，他很感動，也想貢獻給學弟。

李表示，老師即使退休了，但依然還關心基中孩子受經濟問題所苦，「在老師心裡，我們一直都是穿藍制服的少年，現在我們有能力了，要跟老師一起負重前行。」

陳禹瑍得知後表示，他只是新生校友就願意捐款給他，讓他很感動，也期許自己在高中、大學、甚至出社會之後一定都保持學習，不負眾望。

他也立下志願，日後在課餘時間會擔任學校小志工、寒暑期營隊協助，全力回饋母校瑞芳國中與基隆高中，感謝校友讓他未來在求學路上能無後顧之憂。

而陳禹瑍對直笛情有獨鍾，不僅在新北市B組直笛個人賽榮獲第一名，更於全國學生音樂比賽榮獲直笛獨奏優等，音樂也是他的夢想。陳禹瑍日後將就讀基隆高中數理實驗班，而基中設有音樂資優班，也能跟音樂班合作表演，達到兼顧學業與興趣的目標。