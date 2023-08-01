藝人李宜柏從《模范棒棒堂》發跡，後在《我愛男子漢》奪得第一名，成為男團「TOP1男子漢」成員，近年他嘗試不同領域，曾參選里長，也持續推出音樂作品，在社群平台與粉絲們互動，今（1）日他在限時動態為父親火大發聲，原是有一名客人惡意騷擾李爸爸，讓李宜柏怒喊「一定讓你好看」。

李柏宜的爸爸經營視障經絡按摩店，也是師傅之一，不料今日下午約5點有一名男子佯裝車禍受傷，需要師傅協助按摩調理，等到進房間後客人以車禍導致生殖器歪掉，有行房問題等理由，希望按摩師傅幫忙調整生殖器，對此店家發聲嚴肅喊話「希望這位客人自重，我們這裡是盲人視障按摩，請不要這樣子欺負我們的師傅」，目前他們已經調閱監視器，雖然客人戴著口罩，但已經鎖定特徵。李宜柏得知後相當心疼爸爸，氣炸直言：「太過分了，你這樣欺負我爸爸，你只要再來我們的生活周圍，我一定讓你好看」。

李宜柏氣炸公布騷擾父親的客人監視器畫面。（圖／李宜柏Instagram）

李宜柏也曬出監視器照片，將對方的眼睛打碼，李宜柏向《中時新聞網》表示：「已經和警方通報，警察後續會再協助」，但由於沒有直接的性騷擾，只是意圖不軌，所以可能抓不到人，李宜柏也說希望對方不要再出現騷擾家人。

李宜柏6月9日推出新歌〈留在你身邊〉，曲風抒情動聽，除了創作音樂，他同時也是籃球賽場上的MC，日前他發文感謝球團，「桃園璞園領航猿，很快再見！」獲得不少球迷肯定主持功力。

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