這項所謂的「巴菲特指標」（Buffett Indicator）， 截至7月28日收盤飆到171％。
巴菲特2001年在《財富》雜誌發表文章指出，「巴菲特指標」在100％，代表美股估值合理，若在指標顯示70％或80％時買股，會有不錯的報酬。但他警告，要是在200％左右入手股票形同「玩火」。
「巴菲特指標」是計算美股總市值除以官方最新預估美國季度GDP（國內生產毛額）後的百分比，來判斷估值的合理性。巴菲特曾讚許這項指標，「可能是任何時候衡量估值的最佳單一指標」。
不過「巴菲特指標」還是有缺陷，它將美股當前市值與過去的GDP估值比較，但GDP不含海外收入，美股市值反映的卻是企業國內外業務的價值。
另一方面Sevens Report Research旗下刊物的聯合編輯瑞奇 （Tyler Richey），31日也發布報告示警，美股過熱有遁入熊市的隱憂。
道瓊指數與標普500指數，31日雙雙收在今年新高，與歷史收盤高點的差距不到4.5％。
瑞奇在報告中寫道：「我們尊重股市反彈，承認股市仍在走高的趨勢，但殖利率曲線嚴重倒掛之下，我們對股市依然抱持『耐心看空』的態度。」
瑞奇指出，有五大跡象可幫助投資人辨認美股是否開始步入衰退性熊市，包括殖利率曲線陡峭化、高收益債利差擴大、恐慌指數VIX有意義上升、VIX期貨逆價差及美元指數劇揚。
瑞奇提醒投資人注意，10年期與2年期美債的利差若超過83個基點，就是朝向殖利率曲線陡峭化的第一步。若ICE美國高收益公司債指數從目前水位上升逾100個基點，應被視為警訊。
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