過往上市櫃公司經營權之爭時，尤其是公司經營權所有人持股偏低的公司，常常出現「市場派」悄悄買進公司持股，直到觸及10%才被發現，卻已讓「公司派」措手不及，金管會後來參考美、日、韓、星的法規，調降大量持股申報門檻，由10％降為5％，但擔憂恐導致股東大量出清持股，因此給予1年緩衝期。立法院已三讀通過，明年5月10日後，上市櫃「藏鏡人」將被迫浮上檯面。

金管會1日公布子法預告，證期局副局長高晶萍表示，明年5月10日上路後，所有持有上市櫃5%～10%股權的股東，須在10天內初次公告申報，之後只要有變動，每變動1%就要在兩天內於公開資訊觀測站公告與申報。

但政府管理的退休、保險基金「豁免」除外，主要是三大基金，包含公務人員退撫基金、勞保基金、勞退基金，三大基金若有持股超過5%的，是在6月30日做初次申報，下一次申報則是在12月31日，在這半年期間，不管三大基金持股如何變動，只要在12月31日申報時，與6月30日比較持股變動未超過1%，就不用申報，半年期間中間的增減不須公告。

據證期局統計，以去年12月31日的資料來看，持有上市櫃5%～10%股權的股東約有3,307人、持有1,441家上市櫃公司，這些股東因為持股未滿10%，在新法未上路前不用申報，但在明年5月10日上路後，若還未降到5%以下，就必須要在10日內完成公告與申報。