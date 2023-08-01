大陸山東艦航空母艦穿越台海畫面首曝光，殲-15掛彈起飛「隨時準備作戰」。（翻攝自央視新聞）

8月1日是大陸「八一建軍節」。大陸央視新聞播出《逐夢》專題片，首次公開了航空母艦「山東艦」穿越台灣海峽的畫面。這段影片選在此刻釋出，透露出的涵義不言可喻。

央視新聞畫面顯示，今年，海軍山東艦航母編隊通過台灣海峽。期間，突然遭遇外機抵近偵察，4架殲-15掛彈起飛執行任務。航母調整航向，飛行員鄭子謙與戰友迅速做飛行前準備，他說：「每一次起飛都是戰鬥起飛，隨時準備作戰！」

報導稱，海軍艦載航空兵某旅的鄭子謙被戰友們稱為「飛行狂人」，安全飛行1200小時，先後取得航母晝夜間著艦、著艦指揮官等資質認證。在戰鬥部隊時他曾立志要當一名艦載戰鬥機飛行員，無畏飛向海天，除了勝利一無所求。

民進黨政府目前正全力武裝台灣，向美國購買高額軍火，加強與美國軍事合作，台海局勢變得異常緊張。6月23日，國防部表示，大陸山東艦航母編隊近日沿台灣海峽以西向南航行，國軍進行了綿密監控和適當應對。

據央視網介紹，由中共中央軍委政治工作部、中央廣播電視總台、中央網信辦聯合出品的思想解讀類融媒體片《逐夢》，8月1日起在總台央視綜合頻道20點檔首播。

《逐夢》共8集，分別為《充滿光榮和夢想的遠徵》、《槍桿子永遠聽黨指揮》、《用青春和熱血守衛祖國》、《隨時準備去打仗》、《鋼多了氣要更多》、《永遠守住根與魂》、《勇當軍事變革的先鋒》、《以奮鬥姿態實幹強軍》。