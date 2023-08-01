消息人士指出，艾克森美孚洽商的對象還包括三星電子與韓國電動汽車電池製造商SK On。艾克森美孚對此消息不予置評，特斯拉、福特和福斯未能即時表示意見。

艾克森美孚是多家揮軍鋰礦業的石油和天然氣公司之一，欲搭上電動車電池需求熱潮，並拓展化石燃料以外的業務。艾克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）日前向分析師表示，公司正在評估生產鋰礦的機會。

據悉，艾克森美孚與汽車廠的洽談仍在初期階段，且該公司尚未公布鋰礦生產計畫。儘管如此，此舉仍是艾克森美孚逐漸對鋰礦業務感興趣的最新跡象。

研究機構Benchmark Mineral Intelligence指出，全球需要將近60座新鋰礦場和工廠，才能滿足由化石燃料轉型的大量需求。此外，2030年需要的鋰礦超過2015至2022年間開採的數量。

石油巨擘雪佛龍（Chevron）和西方石油 （Occidental Petroleum），以及全球最大石油服務供應商斯倫貝謝（Schlumberger；SLB），皆表示正在考慮或是積極開發鋰礦機會。

外媒先前報導，艾克森美孚6月同意與Tetra Technologies公司合作，共同開發阿肯色州逾6,100英畝富含鋰的土地。

熟知內情人士表示，設下每年開採10萬公噸鋰礦目標的艾克森美孚，今年稍早斥資逾1億美元，向開採公司Galvanic Energy購買阿肯色州南部斯馬科弗（Smackover）面積逾10萬英畝的土地。艾克森美孚尚未決定是自行生產，或是與其他公司合作。傳美國鋰礦商雅保（Albemarle）是艾克森美孚洽談的合作對象之一。

外媒先前指出，艾克森美孚與國際電池金屬公司（International Battery Metals），就授權直接鋰提取技術（DLE）進行協商。