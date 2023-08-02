台積電日本熊本廠預計於2024年底量產，而根據日本媒體報導，工廠東側的辦公大樓8月就會啟動運行，預計包括員工與家屬在內將有750人前往熊本，其中有200人將住在菊陽町。

據日本富士新聞網與熊本電視台報導，台積電在日本熊本縣菊陽町興建的半導體工廠工程如火如荼進行之際，人員也陸續到位。位於工地東側的辦公大樓將於本月啟用，而8月與9月將有350名台灣工程師抵達熊本，加上他們的家人在內共有約750人。

據台積電表示，其中約有60%會住在熊本市，30%住在菊陽町，其餘10%則住在合志市與大津町。

為了因應辦公大樓開工，連接JR豐肥線原水站的通勤巴士，將從8月2日起新增一條行經台積電新工廠的路線，除了緩解交通擁塞，也希望能提高通勤的便利性。

隨著台積電建廠開工，熊本當地物流業者憂心恐出現人手不足問題，導致運輸量下滑。當地卡車協會已向縣府提出要求，希望協助改善運輸問題，並從明年4月起對司機加班時間實行上限。