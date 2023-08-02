網紅鳳梨(吳泓逸)近期深陷「保母虐嬰」案的風波之中，更遭網紅馮語婷連番發文爆其「射後不理」、「疑似染毒」等黑料，並以「尿壺」等用字形容鳳梨的床伴，一時在社群上引發討論。對此，陳沂也發文分析其中風波，並批評女方的用字，讓馮語婷也不忍回擊了。

網紅馮語婷近期在社群上接連發文，爆出鳳梨舉凡有女友還射後不理、疑似染毒等黑歷史，除了在相關貼文中一併附上關鍵物證照佐證其說法外，還以「尿壺」等用詞形容鳳梨床伴，一時在社群上掀起兩極議論聲浪。對此，鳳梨則是揚言提告，更開啟直播透露：「想回到正常生活。」

此外，陳沂也在社群上發文表達自身的觀點，分析馮語婷與鳳梨之間的風波，指出自己與她只是一般網友的交情，「從頭到尾，我的每句話都是在勸，失控的正義只會製造更多無辜的受害者。」認為「趕盡殺絕」沒有必要，且表示馮雨婷以「尿壺」稱其他女生很沒水準。

對此，馮語婷也再度發文反擊陳沂的說法，曬出與她的對話截圖，一一解釋「趕盡殺絕」、「郭鬼鬼」、「稱鳳梨疑似染毒」、「稱女生『尿壺』」等事件，直言：「我不會因為新聞流量報誰就去沾醬油，我目標是誰就是相當明確不會隨波逐流。」認為與陳沂的的想法不同，「下午看完陳沂的文章後，我發了LINE跟她說聲謝謝，謝謝她過去的支持與照顧，但我們要在分岔路口分開了。」

相關消息曝光後，在社群上掀起討論，而兩人稍早前也各自以「我打完這篇送給陳沂我就不會再打了。」、「好了，這是我講馮語婷事件最後一篇文。」為題再度發文，馮語婷以「顛倒是非」等字句形容陳沂的舉動，「有夠莫名其妙，自己過來我餐廳吃飯，吃完了回去開了一間一樣的餐廳，然後說我這間難吃？」且有網友留言「三斤就是愛蹭，明明這些事情就是你先開始對此」，馮語婷也回應「還好這裡還有人間清醒，不然一堆傻逼以為別人都需要蹭阿姨」。陳沂則認為：「只是立場不同而已有什麼好吵？講好就沒事了。所以對於她後來暴走發文我也很傻眼。」等字句作結，雙方各說各話，一時陷入羅生門的境地。

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