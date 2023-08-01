墾管處1日下水探查，將墾丁後壁湖死亡的硨磲貝帶回製成標本。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮過境後，屏東不僅有農損，連水下也出現災情，有網友在臉書貼文指出，墾丁後壁湖有顆硨磲貝疑因颱風來襲、大浪反覆衝擊造成死亡，因硨磲貝是潛客心中的明星生物，因此掀起討論，對此，墾管處1日下水探查，將該顆死亡的硨磲貝帶回製成標本。

有網友貼文指出，墾丁後壁湖潛點有顆硨磲貝死亡，懷疑與颱風來襲有關係，對此，墾管處1日下水探查，但因水中能見度差，僅有1至2公尺，不過潛水員在附近有找到明顯死亡的硨磲貝，潛水員指出，該硨磲貝約45公分，已不見肉絲。

墾管處表示，該硨磲貝的死亡原因，研判是因颱風來襲期間，連日大浪反覆衝擊所致，但因整顆殼都還在，所以由潛水員採下後，帶回管處製成標本。

墾管處指出，硨磲貝不僅是潛客心中的明星生物，海洋委員會還曾於去年預告修正「海洋保育類野生動物名錄」，計畫把國內7種硨磲貝列為珍貴稀有的海洋保育類野生動物，但最終未通過。