阿聯酋航空旗艦A380客機1日再次飛抵台灣，也象徵A380客機因三年多來新冠疫情暫停服務後正式回歸，桃園國際機場公司也舉行灑水儀式迎接A380客機。（陳麒全攝）

阿聯酋航空公司台灣地區經理譚禮旻表示，空中巴士A380是阿聯酋航空公司獨特的產品之一，公司已經注意到台灣市場中旅行人口日漸增加趨勢 ，從1月到7月已有超過300萬名旅客來台灣，公司也看到了這樣的機會與商機，後續也會持續深耕運營。（陳麒全攝）

阿聯酋航空旗艦A380客機1日再次飛抵台灣，抵台的航班滿載615名乘客，包括557個經濟艙座位，以及58個商務艙座位，今天也特別準備了鳳梨酥及飛行飄帶造型鑰匙圈送給搭機旅客共享喜悅。（陳麒全攝）

阿聯酋航空旗艦A380客機1日再次飛抵台灣，也象徵A380客機因三年多來新冠疫情暫停服務後正式回歸，桃園國際機場公司也舉行灑水儀式迎接A380客機，阿聯酋航空公司表示，再次派遣A380客機執飛台灣杜拜航線，就是看中台灣旅遊市場持續成長的商機。

阿聯酋航空旗艦客機A380在1日下午4時21分抵達桃機，阿聯酋航空表示，2016年首度引進A380執飛台灣杜拜定期航班，但在2020年3月因新冠疫情暫停杜拜台北航線，雖然同年6月起就陸續恢復飛行班次，但改由波音777客機執飛，直到今天才再次帶回A380旗艦客機，以雙艙配置重啟在台服務。

阿聯酋航空公司表示，目前已恢復疫情前9成以上的飛行網絡，從台灣出發的旅客可透過阿聯酋航空的杜拜樞紐，銜接全球六大洲140多個目的地，1日抵台的航班滿載615名乘客，包括557個經濟艙座位，以及58個商務艙座位，今天也特別準備了鳳梨酥及飛行飄帶造型鑰匙圈送給搭機旅客共享喜悅，絡繹不絕的下機旅客，讓地勤人員忍不住詢問一旁資深同事，「這架班機到底載了多少人，怎麼乘客下了這麼久還沒下完」。

阿聯酋航空公司台灣地區經理譚禮旻表示，空中巴士A380是阿聯酋航空公司獨特的產品之一，公司已經注意到台灣市場中旅行人口日漸增加趨勢 ，從1月到7月已有超過300萬名旅客來台灣，公司也看到了這樣的機會與商機，後續也會持續深耕運營。

乘客謝志君表示，飛機真的很大，且這次的旅程剛好坐在2樓，整個飛行過程都蠻舒適的，在多次的出國體驗中，阿聯酋航空的服務真的很棒，餐點也較一般航空公司多樣化，所以真的蠻不錯值得推薦。