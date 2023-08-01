一名駕駛控訴，自己綠燈直行，卻被開了未禮讓行人的6000元罰單。(圖／爆料公社)

駕駛表示，他已經完全過了斑馬線，行人才冒出頭闖紅燈，結果自己依然被開單，無法接受。(圖／爆料公社)

駕駛貼出自己罰單，認為被罰的一點道理都沒有。(圖／爆料公社)

為洗刷台灣行人地獄惡名，交通部制定禮讓行人新制，重罰不讓行人的汽機車，但上路後爭議頻傳，如今就有駕駛控訴，綠燈開過馬路，後方行人之後闖紅燈走出來，自己卻吃了6000元罰單，向警方申訴，卻得到「同仁一致評估該開」的回應，日他氣炸。

駕駛在「爆料公社官方專屬」貼出罰單，直言無法接受。他表示當時有行人在路邊等著過斑馬線，但當下他明明是綠燈直行，過斑馬線的時候，罰單照片上連行人身影都沒拍到，車子都已經完全開過斑馬線了，行人才緩緩冒出來闖紅燈，結果竟被開一張未禮讓行人的6000元罰單。

原PO說事後向員警投訴，該員警沒有針對他的疑問解釋，只說「同仁一致評估後才開出這張罰單」，讓他哭笑不得。

網友也紛紛留言：「太瞎了，這根本矯枉過正」、「現在是變相鼓勵行人闖紅燈嗎」、「可以請交通部長來示範一下怎麼禮讓嗎」、「不愧是帝王條款」、「這邊地廣人稀，難得有業績做啊」。