中國政府與緬甸官方決定緬北電信詐騙犯罪活動展開聯合打擊，在大陸引起高度關注，網民們熱烈討論如何動用解放軍以聯合特種部隊方式進行大規模打擊，以解救中方人員。不過這些熱切的期待卻被媒體澆了盆冷水，陸媒分析稱，這種特種部隊加高科技無人機深入犯罪窩點進行定點清除的情節不會發生，有這種想法的人可能是《戰狼》電影看太多了。

據《騰訊網》報導，近期有關緬北電信詐騙活動中受害大陸青年的處境受到廣泛的討論關注，媒體與網民不斷呼籲中國與緬甸政府以強勢武力清除這些犯罪團伙以解救受難的大陸青年。中國、緬甸和其它相關鄰國已宣布將共同採取有力措施，對緬甸境內的電信詐騙和賭博窩點展開大規模打擊，全力剷除相關犯罪集團。

中緬兩國決定對緬北電信詐騙犯罪活動展開行動引起高度關注，網民們熱烈討論動用解放軍特種部隊對緬北進行大規模打擊。（圖／央視截圖）

報導指出，中共官方將以雷霆之姿出手解救，一些滿腔熱血的軍事迷隨即鼓譟吆喝，對此項打擊行動就有了高度期望，他們希望中共解放軍能夠出手，使用特種部隊或察打一體無人機實施定點清除，甚至派出大部隊大規模進入緬甸北部打擊電詐窩點。

陸媒分析稱，動用解放軍實施跨國打擊，或像小說或電影情節一樣，使用特種部隊、察打一體無人機等高科技武器實施定點清除，毫無疑問地，這種想法幾乎沒有可能性。畢竟解放軍是正規軍隊，出動到緬甸北部的境外進行作戰可能性幾打不存在。就算派出人員參與緬北的行動，必須在穩妥的政治框架下與緬甸進行協商，以影響最小化的原則才可能進行。

報導說，以東南亞的電信網路詐騙團伙或網路賭博與販毒集團來說，在冷戰結束之後幾乎沒有公開動用正規軍出境執行任務的案例。即便只是境內的掃毒作戰，動用的最多也只是武裝警察，指望派出特種部隊深入東南亞，或者派出無人機炸個稀巴爛，很顯然想多了。

過去也確實曾有中國和東南亞實施聯合打擊犯罪的案例，除了要符合相關國際法上的程序之外，還要按所在國的法律規範進行，例如2001年雲南省公安廳緝捕有「緬北毒王」之稱的譚曉林的行動，或是2011年中國公安部緝捕在湄公河上製造慘案的糯康、桑康等犯罪集團人員等，都是以國際警務合作的形式進行，將罪犯遞解回國再依法審判。

報導說，此次中國和緬甸方面聯合實施的打擊境外電信詐騙、網路詐騙的行動，最有可能的依然是採取這種警務合作方式，很可能是中方派遣情報官與觀察員，在中緬兩國警務交流機制下進行，由緬方主導逮捕行動，再透過司法合作程序將中國籍犯罪份子遣送到中國進行審判。不過，由於緬甸北部仍處於形勢極為複雜的內戰狀態，連緬甸軍隊要進入該區執勤都有不少困難，警方就更不用說了。未來還是需要長期的治理才能解決這種軍閥割據的狀態，緬北電信犯罪的根源才能徹底剷除。