世人已知孤獨對於健康有害，新冠肺炎大流行更凸顯社交孤立對於身心的重大影響。日本九州大學科學家針對年長者最新研究成果指出，科學證據顯示，社交接觸程度最低的人，腦部明顯萎縮。與有朋有伴的人相比，60歲以上生活孤獨的人罹患癌症、心臟病、癡呆等疾病風險增加，導致壽命縮短5年。

綜合英國《每日郵報》、《獨立報》報導，這項研究成果已於今年7月發表於《神經學》（Neuology）期刊。九州大學針對8896名年齡65歲以上、均齡73歲且未患失智症的男女進行研究，彙整其健康檢查與腦部電腦掃描結果、受測者與親友定期聯繫程度的資料，獲得上述發現。60歲以上缺乏社交互動的人，大腦體積最小，尤其與失智症有關的海馬迴、杏仁核等部位萎縮更明顯。

社交接觸程度最低者的腦容量總體積為67.3%，社交接觸程度最高者為67.8%；社交孤立者腦部白質病變佔顱內體積0.30%，社交接觸最高者為 0.26%。這社交孤立與腦容量之間的關係，多少也可解釋憂鬱症狀的發生，不過關聯程度界於15%到29%，相對而言關聯度不高。

九州大學醫學博士二宮利治說，對於日本老年人而言，社交孤立問題日益嚴重，九州大學團隊研究成果表明，支持、協助大眾開始並維持與他人之間的聯繫互動，對於預防腦部萎縮、失智症的發生有好處。這項研究僅涉及日本老人，能否套用於其他種族與年齡層人士仍待進一步研究。

其他研究也表明，定期的在言語、社交層面與他人接觸，會激發腦細胞之間形成新連接所需的神經脈衝，藉此維持腦容量。今年5月美國公共衛生署指出，孤獨對於健康的衝擊堪比每天吸15支菸，影響堪慮。今年6月《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）刊登一項針對英國18509名第2型糖尿病患者的調查結果，在生活孤立的情況下，10年內心血管疾病風險會增加26%。