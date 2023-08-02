▲市議員施偉政（左）與警方了解狀況。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

▲市議員施偉政表示，德安路與復興路口號誌有5種時相，未來也有大型社區有人潮進駐，未來將會更危險，希望政府能妥善規畫改善，避免類似悲劇再發生。（市議員施偉政提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市有一名吳姓女子1日晚間9時左右騎機車在德安路、復興路口遇紅燈停車時，廖姓老翁駕車疑未注意車前狀況，竟從後方撞上吳女的機車後，還輾過吳拖行到對向車道約10公尺。消防人員到場急將被壓在車底的吳女救出後送醫急救，市議員施偉政表示，當時女子疑似已無呼吸心跳。警員對廖姓老翁實施酒測數值為0，事故原因由警方調查中。施偉政並呼籲，該路口有多組號誌，未來新社區將有更多車潮，希望市府能妥善規畫，避免悲劇再度發生。

當下目擊車禍發生的男子說，9點多他在回家的路上，原本看到在復興路口騎機車停等紅燈的50多歲吳女，沒想到70歲的廖姓老翁駕駛轎車行駛德安路從後方直接撞上吳女。吳女被撞飛倒地後，原本以為老翁的車會停下，沒想到他竟往前行駛，輾過吳女疑似脖子部位，拖行一段距離後才停下。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案後，即刻派遣人車前往救護。消防人員到場時，只見吳女被壓在廖姓老翁的車下，使用破壞器材趕緊救出吳女後，送往衛生福利部基隆醫院急救。市議員施偉政表示，據了解，當時吳女疑似已經沒有呼吸心跳。

員警事後對廖姓老翁實施酒測，酒測值為0，現場採證後再將廖帶回警局詢問，釐清事故發生過程。

施偉政呼籲，基隆市中山區的復興路、德安路口車流走向複雜，路口號誌就分成5種時相。而該路口匯流處，目前又有新建案，未來交通狀況肯定更繁忙，風險也將更大，促請市府妥善規畫行車秩序，避免類似悲劇再度發生。